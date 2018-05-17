Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ

Вашингтон, 17 мая. Президент США Дональд Трамп получил главе Госдепартамента Майклу Помпео провести подготовку пакета дополнительных антироссийских санкций в связи с предполагаемыми нарушениями положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В сообщении пресс-службы Белого дома говорится, что указанная мера прописана в законе о военном бюджете США.

Отмечается, что, в частности, США расценивают как нарушение создание новых стратегических ракет, о которых президент РФ Владимир Путин рассказал в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию, прошедшего в начале марта.

Напомним, что Соединенные Штаты впервые выдвинули обвинения о нарушении Москвой договора о РСМД еще в июле 2014 года.

Ранее Газета.ру сообщала, что Комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса США одобрил меры, предоставляющие американскому главе возможность аннулировать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.