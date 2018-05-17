Посольство РФ в США возмутилось статьей с призывом взорвать Крымский мост

Вашингтон, 17 мая. Российское посольство в Вашингтоне возмущенно прокомментировало публикацию в таблоиде Washington Examiner, в которой содержится призыв взорвать Крымский мост.

Дипломатическое представительство заявило, что свобода слова не может оправдывать призывы к совершению террористического акта и убийству людей.

«Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией», — говорится в заявлении дипмиссии.

Также дипломаты подчеркнули, что подобные публикации далеки от рамок журналистской этики и потребовали объяснений от руководства таблоида, напомнив об уголовном преследовании лиц, призывающих к терроризму.

Напомним, что 15 мая издание опубликовало статью Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина «должна взорвать Крымский мост».

Ранее Газета.ру сообщала, что член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что призыв американского издания Washington Examiner к бомбардировке Крымского моста явно носит экстремистский характер.