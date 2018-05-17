Минстрой РФ сделает обязательной установку «умных» счетчиков в домах

Москва, 17 мая. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено ввести обязательную установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний.

Сообщается, что инициатива коснется новых домов, а также домов с капитальным ремонтом уже к концу 2019 года.

Председатель комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин отметил, что неоднократно зафиксированы случаи того, что собственники квартир подкручивают счетчики, в результате чего оплата перекладывается на других жителей дома, тогда как с новыми счетчиками подобные махинации станут невозможными, говорится в материале газеты «Известия».

«В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный «мозг», которая передает показания в пределах 4–6 км в онлайн-режиме», — пояснил Сидякин, добавив, что если к системе будет присоединен весь дом, то любое вмешательство станет сразу же заметным.