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Додон заявил о возможной ликвидации офиса НАТО в Кишиневе
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    Додон заявил о возможной ликвидации офиса НАТО в Кишиневе

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    Додон заявил о возможной ликвидации офиса НАТО в Кишиневе

    Кишинев, 17 мая. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что после проведения в стране выборов в парламент, может быть ликвидирован офис НАТО в Кишиневе.

    «Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт», — цитирует молдавского главу газета «Известия».

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране не могут быть построены базы Североатлантического альянса.

    Молдавский глава подчеркнул, что решение о строительстве посторонних баз на территории страны не может быть принято без его согласия, напомнив, что в конституции республики прописан ее нейтральный статус. Также президент ранее заявлял, что Молдавия не войдет в состав Европейского союза.

    Автор: Ирина Новикова
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