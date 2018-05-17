Додон заявил о возможной ликвидации офиса НАТО в Кишиневе

Кишинев, 17 мая. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что после проведения в стране выборов в парламент, может быть ликвидирован офис НАТО в Кишиневе.

«Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт», — цитирует молдавского главу газета «Известия».

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране не могут быть построены базы Североатлантического альянса.

Молдавский глава подчеркнул, что решение о строительстве посторонних баз на территории страны не может быть принято без его согласия, напомнив, что в конституции республики прописан ее нейтральный статус. Также президент ранее заявлял, что Молдавия не войдет в состав Европейского союза.