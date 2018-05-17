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Глава Минэкономики Франции назвал санкции США оружием против Европы
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    Глава Минэкономики Франции назвал санкции США оружием против Европы

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    Глава Минэкономики Франции назвал санкции США оружием против Европы

    Париж, 17 мая. Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что экономические санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести после выхода из ядерной сделки с Ираном, являются недопустимыми и направленными против Европы.

    «Экономические экстерриториальные санкции недопустимы. США не имеют права быть экономическим жандармом планеты», — сказал министр.

    По его словам, экстерриториальные санкции не только являются инструментом устрашения, но являются реальным оружием.

    Ле Мэр пояснил, что рестрикции направлены на уничтожение ценностей и доходов европейских стран, а также рабочих мест на предприятиях, взаимодействующих, против которых направлены американские санкционные меры.

    Ранее Газета.ру сообщала, что дипломатический источник в Брюсселе заявил, что Евросоюз собирается перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана.

    Автор: Ирина Новикова
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