Глава Минэкономики Франции назвал санкции США оружием против Европы

Париж, 17 мая. Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что экономические санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести после выхода из ядерной сделки с Ираном, являются недопустимыми и направленными против Европы.

«Экономические экстерриториальные санкции недопустимы. США не имеют права быть экономическим жандармом планеты», — сказал министр.

По его словам, экстерриториальные санкции не только являются инструментом устрашения, но являются реальным оружием.

Ле Мэр пояснил, что рестрикции направлены на уничтожение ценностей и доходов европейских стран, а также рабочих мест на предприятиях, взаимодействующих, против которых направлены американские санкционные меры.

Ранее Газета.ру сообщала, что дипломатический источник в Брюсселе заявил, что Евросоюз собирается перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана.