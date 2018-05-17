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Общество
Голикова может быть освобождена от должности 17 мая
Общество
Голикова может быть освобождена от должности 17 мая
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    Голикова может быть освобождена от должности 17 мая

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    Голикова может быть освобождена от должности 17 мая

    Москва, 17 мая. Пресс-служба Государственной думы РФ сообщила, что Совет Госдумы в среду рассмотрит представление президента РФ Владимира Путина об освобождении от должности главы Счетной палаты Татьяны Голиковой.

    Голикова была назначена председателем Счетной палаты России в сентябре 2013 года. До этого она занимала должность помощника президента РФ, а также возглавляла Министерство здравоохранения и социального развития РФ.

    Напомним, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил Голиковой пост вице-премьера по социальной политике.

    Ранее Газета.ру сообщала, что выдвинутый на пост руководителя Счетной палаты председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин обозначил четыре цели, достижение которых он считает первостепенным на данной должности.

    Автор: Ирина Новикова
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