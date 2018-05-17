Роскачество предложило усовершенствовать ГОСТ на коньяк

Москва, 17 мая. ГОСТ на коньяк должен быть модифицирован соответствующим образом, чтобы органы контроля могли однозначно определять подлинность напитка. В частности, Роскачество предложило идентифицировать коньяк при помощи методики определения изотопов. Данное предложение содержится в письмах ведомства в Минфин и Росалкогольрегулирование (РАР).

Ранее специалисты Роскачества провели проверку имеющихся в продаже коньяков и пришли к выводу, что каждый третий из них является подделкой. На основе полученных данных ведомство предложило внести коррективы в ГОСТ «Коньяк. Общие технические условия».

Как пишет газета «Известия», Роскачество предлагает включить в него новое требование к идентификации напитка на основе определения изотопов водорода, кислорода, углерода. Также ведомство выступило с инициативой разработать национальный стандарт по идентификации всех видов алкогольной продукции на основе данной методики.