Гендиректор WADA: РУСАДА по-прежнему не восстановлено в правах

Москва, 17 мая. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не восстановлено в правах.

«Не было необходимости голосовать по этому вопросу, соответствующих предложений не было», — заявил спортивный чиновник​​​.

Напомним, что в ноябре 2015 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

Напомним, что ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о процессе восстановления организации в статусе.

Ранее Газета.ру сообщала, что представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили, что Следственный комитет России не отправлял документы расследования в отношении Григория Родченкова.