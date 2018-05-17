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Гендиректор WADA: РУСАДА по-прежнему не восстановлено в правах
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    Гендиректор WADA: РУСАДА по-прежнему не восстановлено в правах

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    Гендиректор WADA: РУСАДА по-прежнему не восстановлено в правах

    Москва, 17 мая. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не восстановлено в правах.

    «Не было необходимости голосовать по этому вопросу, соответствующих предложений не было», — заявил спортивный чиновник​​​.

    Напомним, что в ноябре 2015 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

    Напомним, что ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о процессе восстановления организации в статусе.

    Ранее Газета.ру сообщала, что представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили, что Следственный комитет России не отправлял документы расследования в отношении Григория Родченкова.

    Автор: Ирина Новикова
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