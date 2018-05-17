Останки погибших в иловайском котле нашли в скотомогильнике Днепропетровской области

Москва, 17 мая. В Днепропетровской области разразился скандал после того, как обнаружилось, что личные вещи военнослужащих ВСУ, погибших во время боев в иловайском котле, были выброшены в скотомогильнике возле областного центра.

Волонтеры обнаружили военную форму, обувь и личные вещи убитых силовиков в ямах для утилизации мертвых кур. Кроме того, 38 мешков с бирками морга были привезены на территорию рыбхоза на просушку, однако в итоге никто так и не явился, чтобы их забрать. Местному фермеру пришлось вызвать волонтеров, чтобы передать оставленные силовиками на его территории вещи. За то время, что вещдоки находились на территории рыбхоза, часть их исчезла – по словам очевидцев, некоторые жители ходили по соседнему селу в военных ботинках, взятых с этой свалки.

«Собаки начали это все таскать по территории, и местные жители приняли решение все это прикопать», — рассказал член гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Анатолий Золотарев.

В итоге, полиции пришлось переписать все вещи, найденные на свалке и начать служебное расследование. Ответственность за обнаруженные нарушения была возложена на руководителя территориального подразделения, бросившего вещи в рыбхозе.