Призывы к срыву голосования в Венесуэле являются вмешательством во внутренние дела – МИД РФ

Москва, 17 мая. Министерство иностранных дел России назвало призывы к срыву голосования на президентских выборах в Венесуэле вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МИД РФ отметил, что в Венесуэле сознательно нагнетается обстановка относительно существующего в стране «гуманитарного кризиса», а также провоцируется недовольство населения курсом властей. Внешнеполитическое ведомство РФ призвало отказаться от подобной практики, назвав ее «деструктивной» и напомнив, что предстоящие выборы могут вернуть политические силы Венесуэлы в национальному диалогу.

«Никто не вправе лишать граждан этой страны возможности через голосование высказать своё мнение — в правовом поле, без давления, насилия, провокаций», — приводит RT слова российского МИД.

Напомним, что ранее о заинтересованности отдельных государств в срыве президентских выборов в стране. Президентские выборы в Венесуэле состоятся 30 мая, пишет «Газета.ru».