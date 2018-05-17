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Призывы к срыву голосования в Венесуэле являются вмешательством во внутренние дела – МИД РФ
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    Призывы к срыву голосования в Венесуэле являются вмешательством во внутренние дела – МИД РФ

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    Призывы к срыву голосования в Венесуэле являются вмешательством во внутренние дела – МИД РФМосква, 17 мая. Министерство иностранных дел России назвало призывы к срыву голосования на президентских выборах в Венесуэле вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    МИД РФ отметил, что в Венесуэле сознательно нагнетается обстановка относительно существующего в стране «гуманитарного кризиса», а также провоцируется недовольство населения курсом властей. Внешнеполитическое ведомство РФ призвало отказаться от подобной практики, назвав ее «деструктивной» и напомнив, что предстоящие выборы могут вернуть политические силы Венесуэлы в национальному диалогу.

    «Никто не вправе лишать граждан этой страны возможности через голосование высказать своё мнение — в правовом поле, без давления, насилия, провокаций», — приводит RT слова российского МИД.

    Напомним, что ранее о заинтересованности отдельных государств в срыве президентских выборов в стране. Президентские выборы в Венесуэле состоятся 30 мая, пишет «Газета.ru».

    Автор: Антон Зарубин
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