Коалиционное правительство Италии может снять санкции с РФ

Рим, 17 мая. Коалиционное правительство, о создании которого ведут переговоры итальянские партии «Лига» и «Движение 5 звезд», победившие на парламентских выборах, может снять санкции с РФ.

Сообщается, что в проекте соглашения о коалиционном правительстве в существующей редакции говорится о незамедлительном снятии санкций, введенных против России.

«Задачей нового правительства является проведение внешней политики, основой для которой будут служить национальные интересы и принцип невмешательства во внутренние дела отдельных государств», — отмечается в тексте документа.

Подчеркивается, что Россия должна восприниматься не как угроза, а как экономический и торговый партнер.

Ранее Газета.ру сообщала, что формирование нового правительства в Италии с нетерпением ждут не только в Европейском союзе, но и в России, так как все лидеры победивших партий демонстрируют симпатии к Москве.