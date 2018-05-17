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Коалиционное правительство Италии может снять санкции с РФ
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    Коалиционное правительство Италии может снять санкции с РФ

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    Коалиционное правительство Италии может снять санкции с РФ

    Рим, 17 мая. Коалиционное правительство, о создании которого ведут переговоры итальянские партии «Лига» и «Движение 5 звезд», победившие на парламентских выборах, может снять санкции с РФ.

    Сообщается, что в проекте соглашения о коалиционном правительстве в существующей редакции говорится о незамедлительном снятии санкций, введенных против России. 

    «Задачей нового правительства является проведение внешней политики, основой для которой будут служить национальные интересы и принцип невмешательства во внутренние дела отдельных государств», — отмечается в тексте документа.

    Подчеркивается, что Россия должна восприниматься не как угроза, а как экономический и торговый партнер.

    Ранее Газета.ру сообщала, что формирование нового правительства в Италии с нетерпением ждут не только в Европейском союзе, но и в России, так как все лидеры победивших партий демонстрируют симпатии к Москве.

    Автор: Ирина Новикова
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