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Украина
Геращенко рассказал, как Крымский мост «достанется Украине»
Общество
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    Геращенко рассказал, как Крымский мост «достанется Украине»

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    Геращенко рассказал, как Крымский мост «достанется Украине»Киев, 17 мая. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко выступил в эфире телеканала «112 Украина», заявив, что Крымский мост «достанется» украинской стороне вместе с Крымом.

    В своей речи он напомнил о регионе Эльзас и Лотарингия, который входил в состав Германии с 1871 года и до конца Первой мировой войны. Геращенко заявил, что хотя немцы построили в нем много мостов и дорог, им пришлось его вернуть. По мнению украинского нардепа, в случае с Крымом ситуация будет такой же.

    «То, что русские построили Керченский мост (Крымский мост, прим. ФАН), — это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране», – заявил украинский депутат.

    Открытие Крымского моста 15 мая прошло на фоне ряда неоднозначных высказываний на Украине и в ряде стран Запада. В частности, украинские власти поспешили заявить, что выставят России счет за «убытки», который Украина якобы несет из-за моста, пишет телеканал «360». По данным RT,  Киев утверждает, что эта сумма составляет 0,5 млрд гривен в год.

    Автор: Антон Зарубин
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