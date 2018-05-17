Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии после операции

Вашингтон, 17 мая. Первая леди США Меланья Трамп рассказала о состоянии здоровья после проведенной операции.

В своем микроблоге в Twitter жена президента США сообщила, что чувствует себя замечательно и ждет скорейшего возвращения в Белый дом.

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon. — Melania Trump (@FLOTUS) May 16, 2018

В понедельник Белый дом сообщил о госпитализации первой леди. В больнице ей успешно сделали операцию на почках.

Позднее Трамп навестил свою супругу в госпитале. В своем микроблоге американский президент сообщил, что у Меланьи «хорошее настроение».

Как сообщала «Газета.ру», в начале мая Трамп объявила о старте кампании «Be Best», направленной на поддержку детей.