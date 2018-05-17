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Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии после операции
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    Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии после операции

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    Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии после операции

    Вашингтон, 17 мая. Первая леди США Меланья Трамп рассказала о состоянии здоровья после проведенной операции.

    В своем микроблоге в Twitter жена президента США сообщила, что чувствует себя замечательно и ждет скорейшего возвращения в Белый дом.

    В понедельник Белый дом сообщил о госпитализации первой леди. В больнице ей успешно сделали операцию на почках.

    Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии после операции

    Позднее Трамп навестил свою супругу в госпитале. В своем микроблоге американский президент сообщил, что у Меланьи «хорошее настроение». 

    Как сообщала «Газета.ру», в начале мая Трамп объявила о старте кампании «Be Best», направленной на поддержку детей.

    Автор: Олеся Волкова
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