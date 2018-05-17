Киев, 17 мая. Задержание в столице Украины главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ставит под сомнение наличие демократических свобод в стране, заявил директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Рудяков обратил внимание на то, что происходящие с журналистом ставит на повестку дня вопрос о том, есть ли на Украине «свобода мысли, свобода слова, основные демократические свободы».

При этом он подчеркнул, что в отчетах СБУ по обыскам нет ничего, что могло бы свидетельствовать о госизмене или каких-либо других правонарушениях. В частности, в перечне значится, что были найдены георгиевские ленты. Однако, как подчеркивает эксперт, они запрещены для ношения в общественных местах. И за это предусматривается только административное наказание.

«Что касается российского паспорта, то для нас это обычная практика. Думаю, что среди тех офицеров СБУ, которые проводили обыск, как минимум двое-трое тоже имеют второй паспорт, а уж о депутатах вообще говорить нечего», — цитирует слова Рудякова «ПолитЭксперт».

Политолог назвал происходящее «большим скандалом», заметив, что киевские власти, решившиеся на «такой произвол», не пойдут на компромиссы.

В среду RT сообщал, что СБУ вызвала 47 человек на допрос по делу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Сотрудники СБУ 15 мая провели многочасовые обыски в редакции РИА Новости Украина и задержали главу агентства Кирилла Вышинского, которого обвинили в госизмене.

Позднее, как сообщала «Газета.ру», Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном привлечении Вышинского к уголовной ответственности на Украине.