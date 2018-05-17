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Задержание Вышинского ставит под сомнение наличие демократических свобод на Украине — политолог
Украина
Задержание Вышинского ставит под сомнение наличие демократических свобод на Украине — политолог
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    Задержание Вышинского ставит под сомнение наличие демократических свобод на Украине — политолог

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    Задержание Вышинского ставит под сомнение наличие демократических свобод на Украине — политолог

    Киев, 17 мая. Задержание в столице Украины главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ставит под сомнение наличие демократических свобод в стране, заявил директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

    Рудяков обратил внимание на то, что происходящие с журналистом ставит на повестку дня вопрос о том, есть ли на Украине «свобода мысли, свобода слова, основные демократические свободы».

    При этом он подчеркнул, что в отчетах СБУ по обыскам нет ничего, что могло бы свидетельствовать о госизмене или каких-либо других правонарушениях. В частности, в перечне значится, что были найдены георгиевские ленты. Однако, как подчеркивает эксперт, они запрещены для ношения в общественных местах. И за это предусматривается только административное наказание. 

    «Что касается российского паспорта, то для нас это обычная практика. Думаю, что среди тех офицеров СБУ, которые проводили обыск, как минимум двое-трое тоже имеют второй паспорт, а уж о депутатах вообще говорить нечего», — цитирует слова Рудякова «ПолитЭксперт».

    Политолог назвал происходящее «большим скандалом», заметив, что киевские власти, решившиеся на «такой произвол», не пойдут на компромиссы.

    В среду RT сообщал, что СБУ вызвала 47 человек на допрос по делу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 

    Задержание Вышинского ставит под сомнение наличие демократических свобод на Украине — политолог

    Сотрудники СБУ 15 мая провели многочасовые обыски в редакции РИА Новости Украина и задержали главу агентства Кирилла Вышинского, которого обвинили в госизмене.

    Позднее, как сообщала «Газета.ру», Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном привлечении Вышинского к уголовной ответственности на Украине.

    Автор: Олеся Волкова
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