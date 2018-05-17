Украинцев разозлил календарь ЧМ-2018 с российским Крымом

Киев, 17 мая. Жители Украины разозлились из-за обнаруженного на западе страны тиража календаря, выпущенного к чемпионату мира по футболу 2018, на котором изображена карта России с российским Крымом.

Сообщается, что календарь был найден в Ивано-Франковске. Известно, что он был отпечатан в Тернополе тиражом 333777 экземпляров.

Обнаружившие скандальную печатную продукцию, назвали ее провокацией и вызвали сотрудников полиции и Службы безопасности Украины, изъявших все экземпляры календаря из торговой точки, где он продавался.

Отмечается, что люди были возмущены «фактом информационной диверсии».

Ранее Газета.ру сообщала, что посольство России на Украине направило киевским властям ноту протеста в связи с обысками в квартире корреспондента «РИА Новости — Украина» с требованием прекратить насилие над средствами массовой информации.