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«Хватит на туалетную бумагу»: Пушков высмеял размер взноса Украины в ПАСЕ
Украина
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    «Хватит на туалетную бумагу»: Пушков высмеял размер взноса Украины в ПАСЕ

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    «Хватит на туалетную бумагу»: Пушков высмеял размер взноса Украины в ПАСЕМосква, 17 мая. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял размер взноса, который власти Украины намерены выделить в бюджет Совета Европы. Об этом он написал  своем Twitter.

    Сенатор напомнил, что сумма, которую Украина намерена выделить на работу ПАСЕ, никак не хватит на то, чтобы покрыть ущерб от неучастия России в работе организации или сокращения размера взноса Турции.

    «Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал Пушков.

    Напомним, что Киев планирует внести в Совет Европы около 400 тысяч долларов. Россия с 2017 года временно остановила выплату взносов в бюджет ПАСЕ, так как из-за российской позиции по Крыму, Россия была лишена права голоса и других прав в совете организации.

    Автор: Антон Зарубин
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