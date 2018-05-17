США и партнеры в Заливе ввели санкции против главарей «Хезболлы»

Вашингтон, 17 мая. Соединенные Штаты совместно с Саудовской Аравией, Катаром, Бахрейном и тремя другими партнерами в Заливе ввели санкции в отношении лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы за дестабилизационную деятельность на Ближнем Востоке вместе с Ираном.

Также Министерство финансов США ввело санкции против трех человек, связанных с ливанским движением «Хезболла».

В документе говорится, что санкции вводятся в отношении граждан Ливана Хасана Аль Халиля, Ибрагима Аль-Саида и Мухаммеда Язбека, которых власти США связывают с группировкой «Хезболла». Саудовская Аравия также внесла десять членов группировки в список террористов.

Ранее Газета.ру сообщала, что лидер ливанской шиитской организации и политической партии «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что с территории Сирии на прошлой недели были выпущены 55 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах.