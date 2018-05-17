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Сирия: конвой с военной техникой США для курдов достиг Телль-Байдара в провинции Хасака
Украина
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    Сирия: конвой с военной техникой США для курдов достиг Телль-Байдара в провинции Хасака

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    Сирия: конвой с военной техникой США для курдов достиг Телль-Байдара в провинции Хасака

    Дамаск (Сирия), 17 мая. Большой конвой, состоящий из 200 грузовиков с военным снаряжением от США для Демократических сил Сирии (SDF), достиг населенного пункта Телль-Байдар в провинции Хасака.

    Как сообщает американский портал Syrian Civil War Map в Twitter, большой конвой с военной техникой США достиг Талль-Байдара.

    В октябре прошлого года стало известно, что США завершают строительство военного аэродрома к северо-западу от административного центра провинции Хасака между населенными пунктами Телль-Тамр и Телль-Байдар.

    Ранее в апреле сообщалось, что Штаты перебрасывают бронетехнику на военную базу. Также была зафиксирована колонна военной техники под флагами Франции, которая прибыла на базу курдских отрядов из состава SDF на северо-западе Хасаки.

    Как сообщал источник Федерального агентства новостей, в период с 8 по 10 мая в окрестностях города Аш-Шаддади на юге провинции Хасака была атакована колонна военных пикапов Hummer ВС США. По данным источника, были убиты не менее 20 американских солдат, еще столько же — ранено. 

    Автор: Олеся Волкова
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