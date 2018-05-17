Сирия: конвой с военной техникой США для курдов достиг Телль-Байдара в провинции Хасака

Дамаск (Сирия), 17 мая. Большой конвой, состоящий из 200 грузовиков с военным снаряжением от США для Демократических сил Сирии (SDF), достиг населенного пункта Телль-Байдар в провинции Хасака.

Как сообщает американский портал Syrian Civil War Map в Twitter, большой конвой с военной техникой США достиг Талль-Байдара.

Large convoy consisting of 200 trucks with military equipment by the US for the YPG / SDF has reached Tall Baydar #Syria [via @IdrisAl_oso]https://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/a9vzWQ1Hdg — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) May 16, 2018

В октябре прошлого года стало известно, что США завершают строительство военного аэродрома к северо-западу от административного центра провинции Хасака между населенными пунктами Телль-Тамр и Телль-Байдар.

Ранее в апреле сообщалось, что Штаты перебрасывают бронетехнику на военную базу. Также была зафиксирована колонна военной техники под флагами Франции, которая прибыла на базу курдских отрядов из состава SDF на северо-западе Хасаки.

Как сообщал источник Федерального агентства новостей, в период с 8 по 10 мая в окрестностях города Аш-Шаддади на юге провинции Хасака была атакована колонна военных пикапов Hummer ВС США. По данным источника, были убиты не менее 20 американских солдат, еще столько же — ранено.