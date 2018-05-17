Матвиенко оформила подписку на «Парламентскую газету» для всего правительства РФ

Москва, 17 мая. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила открытии фотовыставки в палате регионов, посвященной двадцатилетию издания «Парламентская газета». Там же она оформила подписку на издание для правительства России.

Матвиенко подчеркнула, что члены нового кабинета министров должны оперативно получать самую полную информацию обо всех готовящихся законодательных инициативах. По ее словам, это поможет их взаимодействию с депутатами.

Председатель СФ поблагодарила коллектив «Парламентской газеты», указав, что издание входит в первую десятку федеральных СМИ по индексу цитируемости.

Кроме того, Матвиенко оформила подписку на издание для правительства России, передав заполненную квитанцию полномочному представителю правительства в палате регионов Андрею Яцкину. Матвиенко выразила надежду, что издание появится во всех кабинетах кремля, став самым читаемой газетой среди членов правительства. Яцкин, в свою очередь, пообещал передать квитанцию премьер-министру Дмитрию Медведеву.