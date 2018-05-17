Лондон, 17 мая. Теневой министр иностранных дел Великобритании Эмили Торнберри заявила, что прездент Сирии Башар Асад имеет большую и глубокую популярность в своей стране, чем это признано Западом.

По словам министра, сирийский глава имеет большую «глубину и широту поддержки, чем признается на Западе».

Торнбкрри отметила, что часть общества просто не признает, что Асад имеет большую популярность в Сирии, чем предлагают оппозиционные силы.

«Существует аргумент, что если Асад был столь же непопулярным, как оппозиция говорила Западу с самого начала, то его там не было бы», — подчеркнула политик.

Также она настоятельно призвала все иностранные войска покинуть Сирию и предположила, что Великобритания должна поддержать мирный процесс, проводимый Россией в Астане или Сочи, и ООН в Женеве.