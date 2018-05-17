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Комитет по иностранным делам ЕП одобрил выделение нового транша Украине
Украина
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    Комитет по иностранным делам ЕП одобрил выделение нового транша Украине

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    Комитет по иностранным делам ЕП одобрил выделение нового транша УкраинеБрюссель, 17 мая. Решение о предоставлении нового макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро было одобрено комитетом по иностранным делам Европарламента. Данная сумма будет предоставлена Украине в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов.

    Новая программа макрофинансовой помощи, предложенная Еврокомиссией в начале марта, станет уже четвертой по очереди. Сейчас текст документа должны быть согласован Советом ЕС и Европарламентом, чтобы он устраивал об стороны.

    В начале мая депутат Европарламента от Франции Жан-Люк Шаффхаузер выступил с предложением внести поправку в данный проект о приостановке помощи, а также о выделении средств Украине только при выполнении ею ряд мер по реализации минских договоренностей. Согласно базе данных Европарламента, документ был принят комитетом без этой поправки.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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