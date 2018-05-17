«Эта организация рухнула»: Эрдоган раскритиковал ООН за неспособность решать мировые проблемы

Анкара, 17 мая. ООН не удается решать мировые проблемы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«ООН неспособна решать мировые проблемы. Она исчерпана, истощена, эта организация рухнула», — заявил Эрдоган.

Как сообщает Anadolu, президент Турции обратил внимание на то, что в Палестине «совершается величайшее преступление против человечности».

При этом он упрекнул международное сообщество в двойных стандартах. По его мнению, если бы нападения происходили в какой-либо другой стране, то вызвали бы протест всего мира. Однако к действиям Израиля в секторе Газа мировое сообщество, по его словам, отнеслось пренебрежительно.

Акция протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты открыли огонь по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец.

Ранее в четверг Эрдоган обсудил ситуацию с секторе Газа с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщала «Газета.ру». Российский лидер указал на необходимость отказа от насилия и налаживания переговорного процесса.