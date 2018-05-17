Аксенов сообщил о назначении нового министра ЖКХ Крыма

Севастополь, 17 мая. Новым министром ЖКХ Крыма был назначен Виталий Глотов. Об этом объявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Предшественник Глотова, Марина Горбатюк ранее написала заявление об увольнении по собственному желанию. Глотов приступит к своим обязанностям уже в эту пятницу, 18 мая.

«Вместо Марины Владимировны Горбатюк министром жилищно-коммунального хозяйства стал Виталий Николаевич Глотов», — написал Аксенов в своем Facebook.

Аксенов подчеркнул, что Глотов является опытным и способным человеком, хорошо знакомым с крымской спецификой. Он выразил надежду, что новый министр сможет достойно организовать работу подчиненного ему ведомства.

Напомним, что Марина Горбатюк была назначена на должность министра ЖКХ Крыма летом 2017 года.