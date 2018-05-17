«Атлетико» всухую разгромил «Марсель» и выиграл Лигу Европы

Лион, 17 мая. Мадридский «Атлетико» нанес крупное поражение французскому «Марселю» и в третий раз стал победителем футбольной Лиги Европы.

Главным героем встречи стал Антуан Гризманн, поразивший ворота противника дважды: на 21-й и 49-й минуте. Финальную точку в матче на 89-й минуте поставил капитан «матрасников» Габи.

«Провансальцы» так и не смогли забить, хотя создали два опасных момента: в начале матче Валер Жермен вышел один на один с Яном Облаком, но пробил выше. Позднее Костас Митроглу попал в штангу.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим игроком финала был выбран 27-летний француз Гризманн.