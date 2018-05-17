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Политика
Москва готова помочь Лондону в строительстве моста через Ла-Манш – посольство РФ
Политика
Москва готова помочь Лондону в строительстве моста через Ла-Манш – посольство РФ
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    Москва готова помочь Лондону в строительстве моста через Ла-Манш – посольство РФ

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    Москва готова помочь Лондону в строительстве моста через Ла-Манш – посольство РФЛондон, 16 мая. Россия готова оказать Великобритании помочь в возведении моста через Ла-Манш, используя опыт, полученный при строительстве Крымского моста. Об этом сообщает посольство РФ в Лондоне.

    Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан ранее опубликовал заявление, в котором назвал открытие Крымского моста «нарушением суверенитета Украины» и «примером безответственного поведения России». В ответ российское посольство опубликовало собственное заявление, в котором Россия предлагает Великобритании помощь в сооружении мостов.

    «Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», – говорится в заявлении посольства.

    Напомним, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон в начале этого года поддержал идею строительства моста между Соединенным Королевством и Францией, так как действующий сейчас железнодорожный туннель под Ла-Маншем не в состоянии удовлетворить потребности обеих стран.

    Автор: Антон Зарубин
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