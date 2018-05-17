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Найденный мертвым политик Юрий Котлер задолжал банку 50 млн рублей
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    Найденный мертвым политик Юрий Котлер задолжал банку 50 млн рублей

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    Найденный мертвым политик Юрий Котлер задолжал банку 50 млн рублей

    Москва, 17 мая. Руководитель проекта подготовки кадрового резерва партии «Единая Россия» Юрий Котлер, обнаруженный мертвым в своей квартире в центре Москвы, ранее был признан банкротом: он задолжал банку более 50 млн рублей по кредиту.

    В среду в своей квартире на Большой Никитской улице найден мертвым член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер. Бизнесмен три дня не выходил на связь, после чего его водитель вызвал полицию и попросил вскрыть дверь, сообщал портал URA.RU.

    Сейчас сотрудники Следственного комитета РФ опрашивают соседей. Руководитель ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов взял дело под личный контроль.

    Согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 8 мая 2018 года, сообщает RT, Котлер был признан банкротом: он задолжал по кредиту 48 782 869 рублей основного долга, а также 1 629 602 рубля штрафов и пеней.

    Кредит был выдан в мае 2015 года на покупку квартиры в Брюсовом переулке в центре столицы. 

    Автор: Олеся Волкова
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