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Финские экологи решили через суд остановить строительство «Северного-потока-2»
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    Финские экологи решили через суд остановить строительство «Северного-потока-2»

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    Финские экологи решили через суд остановить строительство «Северного-потока-2»

    Хельсинки, 17 мая. Неправительственная  организация СlientEarth пытается остановить строительство «Северного потока-2», заявляя, что оставшиеся на дне Балтики боеприпасы со времен Второй мировой войны могут сдетонировать.

    СlientEarth обратилась в суд по административным делам города Вааса с требованием остановить стройку 374-го км участка газопровода в Финляндии. По мнению организации, решение выдать разрешение на строительство было необоснованным, поскольку чиновники недостаточно проанализировали влияние проекта на Балтику.

    Экологи утверждают, что около 55 мест с боеприпасами было обнаружено на финской территории вдоль пути строительства газопровода, а подводные взрывы от сдетонировавших снарядов могут причинить вред охраняемым морским млекопитающим, сообщает Life

    Финские экологи решили через суд остановить строительство «Северного-потока-2»

    Представитель «Северного потока-2», комментируя заявление экологов, сообщил, что в заявках было указано, что «строительство может быть реализовано без загрязнения окружающей среды, а воздействие на природу будет очень локальным и временным».

    Отметим, в среду RT сообщал, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства российского участка газопровода «Северный поток-2».

    Автор: Олеся Волкова
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