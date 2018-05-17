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«ВКонтакте» отказалась передавать данные пользователей НБКИ
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    «ВКонтакте» отказалась передавать данные пользователей НБКИ

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    «ВКонтакте» отказалась передавать данные пользователей НБКИМосква, 17 мая. Социальная сеть «ВКонтакте» отказалась передавать данные пользователей Национальному бюро кредитных историй (НБКИ). Об этом сообщает пресс-служба соцсети со ссылкой на управляющего директора Андрея Рогозова.

    В начале прошлого месяца ряд российских СМИ сообщил, что «ВКонтакте» может разрешить НБКИ использовать открытые персональные данные пользователей для проверки аккаунтов заемщиков.

    По словам Рогозова, руководство соцсети рассматривало возможность сотрудничества с НБКИ, однако не смогло согласовать формат, который бы не противоречил принципам «ВКонтакте».

    «В результате мы отказались от начала такого сотрудничества и не планируем упрощать доступ к открытым данным пользователей», — передает пресс-служба слова Рогозова.

    Кроме того, он отметил, что «ВКонтакте» продолжит бороться с несанкционированным сбором подобной информации, усложнив доступ к ней как с помощью технических, так и юридических средств.

     

    Автор: Антон Зарубин
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