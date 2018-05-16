Германия обладает образцом и формулой «Новичка» более 25 лет – СМИ

Берлин, 16 мая. Немецкая разведка обладает образцом и формулой нервно-паралитического вещества «Новичок» с начала девяностых годов, сообщает газета Die Zeit. Данные Германии предоставил перебежчик из России.

Как сообщается, пробу вещества Германии доставил перебежчик, работавший на немецкую разведку, а источником информации о «Новичке» стали российские ученые.

Отмечается, что образец химического вещества был также доставлен в лабораторию в Швеции. Текущее местонахождение пробы неизвестные, причем шведские власти также не смогли предоставить информацию, касающуюся пробы «Новичка».

Получив формулу «Новичка», Германия передала сведения союзникам по НАТО, и некоторые из них начали самостоятельно производить вещество в небольших количествах – например, Чехия.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери в начале марта. Британские власти, которые полагают, что Скрипали были отравлены токсичным веществом «Новичок», сразу же обвинили Россию, не предоставив при этом никаких доказательств.