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Германия обладает образцом и формулой «Новичка» более 25 лет – СМИ
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    Германия обладает образцом и формулой «Новичка» более 25 лет – СМИ

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    Германия обладает образцом и формулой «Новичка» более 25 лет – СМИБерлин, 16 мая. Немецкая разведка обладает образцом и формулой нервно-паралитического вещества «Новичок» с начала девяностых годов, сообщает газета Die Zeit. Данные Германии предоставил перебежчик из России.

    Как сообщается, пробу вещества Германии доставил перебежчик, работавший на немецкую разведку, а источником информации о «Новичке» стали российские ученые.

    Отмечается, что образец химического вещества был также доставлен в лабораторию в Швеции. Текущее местонахождение пробы неизвестные, причем шведские власти также не смогли предоставить информацию, касающуюся пробы «Новичка».

    Получив формулу «Новичка», Германия передала сведения союзникам по НАТО, и некоторые из них начали самостоятельно производить вещество в небольших количествах – например, Чехия.

    Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери в начале марта. Британские власти, которые полагают, что Скрипали были отравлены токсичным веществом «Новичок», сразу же обвинили Россию, не предоставив при этом никаких доказательств.

    Автор: Антон Зарубин
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