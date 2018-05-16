Полиция не пустила Лепса в Израиль

Москва, 16 мая. Российский эстрадный певец Григорий Лепс не смог попасть на запланированные концерты в Израиле. Как рассказала депутат Кнессета Юлия Малиновская, израильская полиция не пустила музыканта в страну.

Лепс должен был отыграть концерты в Тель-Авиве и Хайфе. По словам Малиновской, разрешение на въезд получили все 17 музыкантов и технических работников из труппы Лепса. Но самого артиста неожиданно «завернули» израильские стражи порядка.

Чиновница пообещала разобраться в ситуации, направив обращения министру внутренней безопасности и генинспектору полиции. Малиновская выразила надежду, что «они оперативно отреагируют на эту абсурдную ситуацию, в результате чего удастся избежать крайне неприятного дипломатического инцидента с Россией».

Отметим, в прошлом году Лепс был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» под настоящим именем Григорий Лепсверидзе за «незаконное пересечение государственной границы Украины» во время гастролей в Крыму, сообщал RT.