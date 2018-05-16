Корабли ВМФ РФ в Средиземном море будут инструментом неядерного сдерживания – эксперт

Москва, 16 мая. Присутствие в Средиземном море российских кораблей и подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» позволит России достичь стратегического неядерного сдерживания всех потенциальных противников в регионе. Об этом заявил член общественного совета при Минобороны России, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

О том, что корабли ВМФ РФ с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море, заявил ранее президент России Владимир Путин, напомнив об угрозе вылазов террористов в Сирии.

«Корабли и подводные лодки, оснащенные «Калибрами», - это реальный компонент стратегического неядерного сдерживания», – заявил Коротченко.

Он напомнил, что Россия вошла в клуб избранных мировых держав, обладающих таким оружием, которое позволяет гибко и оперативно наносить высокоточные удары по любым, даже значительно удаленным, целям.