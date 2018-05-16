«Бред сивой кобылы»: защита Concord Management оценила работу команды Мюллера по делу о вмешательстве

Вашингтон, 16 мая. В США продолжается судебный процесс, в котором с одной стороны выступает команда специального прокурора Роберта Мюллера, с другой выступают адвокаты российской компании Concord Management, которую власти США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы.

Главной темой последнего заседания стало обсуждение телефонного разговора между специальным прокурором и адвокатом защиты. Представитель Мюллера прокурор Жанни Ри пыталась убедить суд, что адвокат компании Concord Management якобы повесил трубку после девяти минут телефонного разговора, хотя обе стороны ранее договорились, что разговор будет длиться час. Адвокат защиты Эрик Дюбелье опроверг «внезапное прекращение телефонного разговора», подчеркнув, что он был прекращен по взаимному согласию обеих сторон. Как сообщает журналистка CNN Кейтлин Поланц из зала суда, сразу после заседания Дюбелье пересек зал суда и, указав на Ри, назвал приведенную ею версию произошедшего «бредом сивой кобылы».

We knew before it was a contentious battle between the Special Counsel's Office and Russian company Concord Management and Consulting. Today, minutes after the judge left the courtroom, the defense atty told Mueller's team "bullshit" — Katelyn Polantz (@kpolantz) May 16, 2018

Одним из обвинений в адрес российской компании является «сговор с целью мошенничества против США». Защита намерена его оспорить. В частности, адвокаты указывают, что выдвинутое против российской компании обвинение допускает предположение, что иностранная компания, никогда не работавшая и не присутствовавшая на территории США, была вовлечена в преступление «имеющее целью сговор для вмешательства в выборы США».

В качестве доказательств Мюллер намерен использовать около двух терабайтов данных, собранных в социальных сетях, которые якобы оказали влияние на исход выборов 2016 года. Ожидается, что именно этот массив данных может сыграть решающую роль в исходе судебного процесса. Дюбелье подтвердил, что сейчас защита пытается получить доступ к этим данным. Предполагается, что среди прочего, там содержатся адреса электронной почты и аккаунты 13 россиян, которых США обвиняют во «вмешательстве в президентские выборы». Скорее всего, стороне защиты придется детально изучить этот значительный массив данных.

«Я предполагаю, что мы получим эту массивную гору хлама российских аккаунтов в соцсетях на русском. Это американский суд, это не то что мы просили. Что я хочу, так это получить информацию, которая по настоящему поможет нам защитить клиента», — заявил Дюбелье.

Напомним, представители российской компании Concord Management and Consulting продолжают судебную тяжбу, оппонентом в которой выступает специальный прокурор США Роберт Мюллер, который обвинил 13 россиян во «вмешательстве» в американские выборы. Специалисты потребовали в ответ раскрыть всю информацию о вмешательстве США в дела иностранных государств, начиная с 1945 года.

По информации Politico, следующее заседание по данному делу состоится 15 июня. Издание отмечает, что Concord Management в рамках данного дела ничего не потеряет, кроме затрат на работу юристов. Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что представители Concord Management выбрали верную тактику защиты, а команде Мюллера вскоре придется признать свое поражение.