«Зачем нужен вороватый курьер?»: в РФ ответили на требование Германии к «Северному потоку-2» 

Москва, 16 мая. Издание Welt сообщило, что Германия надеется обязать Россию сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока-2» во время переговоров в Сочи. Россияне в соцсетях напомнили немецким журналистам, что Украина не входит в число стран, мнение которых должно учитываться при обсуждении условий работы проекта.«Северного потока-2»

Как сообщает Welt, канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Ранее в Москве совещались министры энергетики двух стран. По данным издания, представитель Германии Петер Альтмайер «договорился» с и.о. главы Минэнерго РФ Александром Новаком о сохранении транзита газа через Украину.

Автор Welt Николаус Долль выразил мнение, что российская сторона готова пойти на уступки по украинскому транзиту. При этом журналист надеется, что Меркель на переговорах с Путиным сумеет «уладить конфликт из-за ресурсов», сообщает RT.

Россияне отреагировани на материал немецкого журналиста с иронией. В соцсетях они обращают внимание Германии на то, что Украина не входит в число стран, мнение которых должно учитываться при обсуждении условий работы «Северного потока-2».

«Обоснованные интересы безопасности Украины». Странно конечно, что кому-то нужен вороватый курьер, то деньги зажилит, то товар не донесет. Кто девочку танцует, тот пусть и платит», — считает пользователь под ником Oscar Essen.

«Конечно, «Газпром» продолжит качать часть газа через Украину, но… до первой техногенной аварии или диверсии. Напомню, что изношенность украинской ГТС от 80 до 90%, а денег на модернизацию нет», — считает Alexandr Zabolotsky.

«Украинская ГТС уже сейчас на ладан дышит. Хотели продать европейцам, да никто не берет. Дешевле новую построить, чем эту в порядок привести. Так что вопрос «украинского транзита» решится сам собой. Зато сколько металлолома, целая переможная перемога», — пишет ALEX.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ по-прежнему поддерживает проект «Северный поток-2».