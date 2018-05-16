Совет Федерации предложил ввести обязательное противопожарное страхование
Москва, 16 мая. Совет Федерации предложил создать на законодательном уровне механизм обязательного противопожарного страхования. Данные рекомендации были озвучены профильными комитетами по итогам изучения ситуации с пожаров в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Как заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, данная инициатива потребует от субъектов экономической деятельности соблюдения противопожарных мер.
Кроме того, он рассказал, что Совет Федерации предложил ужесточить уголовную ответственность за нарушения в сфере пожарной безопасности. Бондарев подчеркнул, что необходимо также сформировать единый правовой подход к обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей. Еще одной важной мерой сенатор назвал необходимость создания норматива численной пожарной службы – одна единица личного состава на 650 человек населения.