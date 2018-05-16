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Батальон военной полиции из Ингушетии в третий раз отправился в Сирию
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    Батальон военной полиции из Ингушетии в третий раз отправился в Сирию

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    Батальон военной полиции из Ингушетии в третий раз отправился в Сирию

    Москва, 16 мая. Батальон военной полиции из Ингушетии отправился в очередную командировку в Сирию. Об этом сообщает пресс-служба главы Ингушетии.

    «Руководство Ингушетии проводило в командировку в Сирию очередную группу военнослужащих батальона военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа​​​», — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в Сирию были направлены порядка 400 бойцов военной полиции. В ходе церемонии проводов глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил мужество и самоотверженность военнослужащих, а также пожелал им успешного выполнения поставленных задач. Он также напомнил, что это третья командировка военнослужащих из Ингушетии в Сирию.

    Автор: Алексей Громов
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