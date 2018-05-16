Госдума может отправить на доработку законопроект о наказании за соблюдение санкций

Москва, 16 мая. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 мая может поставить вопрос о доработке законопроекта, предусматривающего уголовную ответственности за исполнение антироссийских санкций, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По итогам обсуждения данного вопроса с Володиным Шохин сообщил, что в четверг на совете Госдумы может быть поставлен вопрос о схеме дальнейшей работы над законопроектом. По его словам, дорабатывать документ, возможно, будут по схеме аналогичной той, по которой корректировался проект, который предоставляет право президенту и правительству вводить ответные санкции, сообщает ТАСС.

В среду профильный комитет рекомендовал принять во втором чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, который дополняется новой статьей 284.2. Поправками вводится ответственность в виде лишения свободы на четыре года, сообщала «Газета.ру».

В свою очередь члены бюро правления РСПП высказались категорически против принятия законопроекта. По мнению союза, принятие данного законопроекта может привести к ухудшению делового климата в России.