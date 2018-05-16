ДНР: ВСУ открыли огонь по Донецкой фильтровальной станции

Донецк, 16 мая. ВСУ вновь нарушили перемирие, открыв огонь из РСЗО по Донецкой фильтровальной станции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Данными действиями украинское военно-преступное командование добивается создания гуманитарной и экологической катастрофы. Призываем СММ ОБСЕ осудить обстрел жилых районов и объектов жизнеобеспесения украинскими убийцами», — заявили в оборонном ведомстве Донецкой народной республики.

«Боевиков ВСУ призываем прекратить обстрелы, в противном случае каждого из вас настигнет справедливая кара и возмездие», -отметили представители оборонного ведомства ДНР.