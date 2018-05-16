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Сирия: в провинции Хомс завершается операция по выводу боевиков
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    Сирия: в провинции Хомс завершается операция по выводу боевиков

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    Сирия: в провинции Хомс завершается операция по выводу боевиков

    Москва, 16 мая. Операция по выводу боевиков из провинции Хомс переходит в финальную стадию. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Центр по примирению и подразделения российской военной полиции завершают операцию по выводу боевиков и членов их семей из зоны деэскалации в провинции Хомс», — сказал Евтушенко.

    По его словам, за минувшие сутки северные районы провинции Хомс покинули почти восемь тысяч боевиков со своими семьями. При этом с начала мая провинцию Хомс покинули более 35 тысяч боевиков и членов их семей. После вывода боевиков из северных районов Хомса сирийские войска восстановили контроль над 65 городами, которые ранее удерживались террористическими организациями.

    Автор: Алексей Громов
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