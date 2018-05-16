Симоньян призвала «не давать спуску» Западу

Москва, 16 мая. России пора перестать «заискивать» перед Западом, который никогда не оценит этих усилий, заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По мнению Симоньян, РФ все еще иногда «заискивает» с Западом, поскольку некоторым чиновникам кажется, что это поможет стране.

«Не поможет. Нам поможет только быть сильными и защищать своих людей в любой точке мира и не давать спуску, где бы это ни происходило», — заявила Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее СБУ задержала руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Во вторник также прошли обыски в офисе РИА Новости в Киеве.

Накануне, как сообщал портал URA.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Госдепартамент США «отчитать» власти Украины за задержание российских журналистов.

Отметим, что это не первый случай преследования журналистов на Украине. Как сообщал Ридус, несколько дней назад СБУ выслала из страны российских журналистов, готовивших репортаж о праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне.