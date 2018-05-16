Сирия: нарушения режима прекращения огня зафиксированы за сутки в четырех провинциях

Москва, 16 мая. За прошедшие сутки режим прекращения огня нарушался в четырех сирийских провинциях: Алеппо, Идлиб, Хама и Даръа. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Вместе с тем боевики незаконных вооруженных формирований нарушают режим прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Даръа», – сказал он​​​.

По словам руководителя ЦПВС, ведомство вместе с правительством Сирии ведет мероприятия по постконфликтному урегулированию в пригородах Дамаска. Так, в населенном пункте Рухейба была обследованы шесть зданий и обезврежен один опасный предмет. А в городе Дума идет расчистка дорог при помощи российской спецтехники.

Также Евтушенко рассказал, что представители ЦПВС провели встречу с главой администрации населенного пункта Хауш-Кубайят, обсудив с ним вопросы проведения восстановительных работ.