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Сирия: нарушения режима прекращения огня зафиксированы за сутки в четырех провинциях
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    Сирия: нарушения режима прекращения огня зафиксированы за сутки в четырех провинциях

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    Сирия: нарушения режима прекращения огня зафиксированы за сутки в четырех провинцияхМосква, 16 мая. За прошедшие сутки режим прекращения огня нарушался в четырех сирийских провинциях: Алеппо, Идлиб, Хама и Даръа. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Вместе с тем боевики незаконных вооруженных формирований нарушают режим прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Даръа»,  – сказал он​​​.

    По словам руководителя ЦПВС, ведомство вместе с  правительством Сирии ведет мероприятия по постконфликтному урегулированию в пригородах Дамаска. Так, в населенном пункте Рухейба была обследованы шесть зданий и обезврежен один опасный предмет. А в городе Дума идет расчистка дорог при помощи российской спецтехники.

    Также Евтушенко рассказал, что представители ЦПВС провели встречу с главой администрации населенного пункта Хауш-Кубайят, обсудив с ним вопросы проведения восстановительных работ.

     

    Автор: Антон Зарубин
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