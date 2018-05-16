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Командующий ВМС Франции назвал преимущества российских подлодок
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    Командующий ВМС Франции назвал преимущества российских подлодок

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    Командующий ВМС Франции назвал преимущества российских подлодок

    Вашингтон, 16 мая. Глава штаба военно-морских сил Франции адмирал Кристоф Празак заявил, что Россия обладает современными подводными лодками, которые «невероятно тихие и быстрые». Об этом он заявил в ходе своего выступления в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне​​​.

    «Российские подлодки современны, невероятно быстрые и тихие», — заявил Празак.

    Он также добавил, что в последние годы Китай существенно увеличил число своих военных кораблей. Празак подчеркнул, что за минувшие четыре года Китай построил и ввел в строй 80 военных кораблей, что равняется всему надводному флоту Франции. Адмирал также напомнил, что в настоящее время Китай строит авианосец.

    Автор: Алексей Громов
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