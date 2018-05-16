Российский космонавт опубликовал фотографию Крымского моста с орбиты

Москва, 16 мая. Российский космонавт из Севастополя Антон Шакплеров выложил в свой Instagram фотографию Крымского моста из космоса. Кроме того, он поздравил крымчан и Россию с открытием автосообщения через Керченский пролив.

Космонавт поздравил россиян с открытием моста, напомнив, что раньше на полуостров можно было попасть лишь на пароме, работа которого сильно зависела от погоды.

«С открытием движения по мосту эта проблема решена. Всем советую посетить мой родной Крым», — написал Шкаплеров в соцсети.

Напомним, что торжественное открытие Крымского моста состоялось в этот вторник, 15 мая, а уже на следующий день было открыто автосообщение по мосту. Грандиозный проект был построен почти на полгода раньше срока. Первым по мосту проехал президент России Владимир Путин вместе с его строителями.