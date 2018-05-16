Сирия: мирные жители Хомса с ликованием встретили правительственные войска

Дамаск, 16 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли под свой контроль город Эр-Растан в провинции Хомс, который накануне был полностью освобожден от боевиков.

Сотни мирных жителей Эр-Растана вышли на улицы освобожденного города, чтобы приветствовать сирийских военных, которые провели успешную операцию по выводу боевиков из центральных районов Сирии.

Your browser does not support HTML5 video.

Ранее командование сирийской армии объявило о полном освобождении от боевиков северных районов провинции Хомс, а также южных районов Хамы. В ведомстве отметили, что правительственные силы восстановили контроль над 65 городами, которые ранее удерживались террористическими организациями.