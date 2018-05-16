Сирия: мирные жители Хомса с ликованием встретили правительственные войска
Дамаск, 16 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли под свой контроль город Эр-Растан в провинции Хомс, который накануне был полностью освобожден от боевиков.
Сотни мирных жителей Эр-Растана вышли на улицы освобожденного города, чтобы приветствовать сирийских военных, которые провели успешную операцию по выводу боевиков из центральных районов Сирии.
Ранее командование сирийской армии объявило о полном освобождении от боевиков северных районов провинции Хомс, а также южных районов Хамы. В ведомстве отметили, что правительственные силы восстановили контроль над 65 городами, которые ранее удерживались террористическими организациями.