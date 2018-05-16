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Стало известно, с кем судился найденный мертвым предприниматель Котлер
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    Стало известно, с кем судился найденный мертвым предприниматель Котлер

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    Стало известно, с кем судился найденный мертвым предприниматель Котлер

    Москва, 16 мая. Предприниматель и член высшего совета партии «Единая Россия» Юрий Котлер, тело которого в среду обнаружили в Москве, незадолго до смерти подал иск на компанию «Новороссийский морской торговый порт».

    В Савеловском суде Москвы уже шла подготовка к рассмотрению иска Котлера, отмечает МК.

    При этом суть претензий предпринимателя, который ранее являлся главой столичного представительства Новороссийского порта, к компании не раскрывается.

    Напомним, информация о гибели Котлера появилась в среду. По данным правоохранительных органов, члена экспертного совета «Единой России» обнаружили с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы.

    До этого он в течение трех дней не выходил на связь с проживающими во Франции родственниками. Рядом с телом Котлера было найдено ружье.   

    Автор: Федор Веснин
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