Стало известно, с кем судился найденный мертвым предприниматель Котлер

Москва, 16 мая. Предприниматель и член высшего совета партии «Единая Россия» Юрий Котлер, тело которого в среду обнаружили в Москве, незадолго до смерти подал иск на компанию «Новороссийский морской торговый порт».

В Савеловском суде Москвы уже шла подготовка к рассмотрению иска Котлера, отмечает МК.

При этом суть претензий предпринимателя, который ранее являлся главой столичного представительства Новороссийского порта, к компании не раскрывается.

Напомним, информация о гибели Котлера появилась в среду. По данным правоохранительных органов, члена экспертного совета «Единой России» обнаружили с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы.

До этого он в течение трех дней не выходил на связь с проживающими во Франции родственниками. Рядом с телом Котлера было найдено ружье.