Путин поручил установить минимальную долю частного бизнеса в регионах РФ

Москва, 16 мая. До 1 ноября 2018 года должна быть установлена минимальная доля частного бизнеса в различных сферах экономики регионов. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета по развитию конкуренции.

Президент поручил правительству РФ внести изменения в стандарт развития конкуренции в субъектах России. Среди прочего, правительство должно подготовить перечень ключевых показателей развития конкуренции, отражающих долю организаций частных фирм в отраслях экономики субъектов.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев отметил, что для установления минимального порога частного бизнеса в регионах нужно сначала определить соответствующие параметры. Всего будет установлено 42 сферы экономики, из которых власти региона смогут выбрать 80% показателей, где будет присутствовать частный бизнес.