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Путин поручил установить минимальную долю частного бизнеса в регионах РФ
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    Путин поручил установить минимальную долю частного бизнеса в регионах РФ

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    Путин поручил установить минимальную долю частного бизнеса в регионах РФМосква, 16 мая. До 1 ноября 2018 года должна быть установлена минимальная доля частного бизнеса в различных сферах экономики регионов. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета по развитию конкуренции.

    Президент поручил правительству РФ внести изменения в стандарт развития конкуренции в субъектах России. Среди прочего, правительство должно подготовить перечень ключевых показателей развития конкуренции, отражающих долю организаций частных фирм в отраслях экономики субъектов.

    Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев отметил, что для установления минимального порога частного бизнеса в регионах нужно сначала определить соответствующие параметры. Всего будет установлено 42 сферы экономики, из которых власти региона смогут выбрать 80% показателей, где  будет присутствовать частный бизнес.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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