Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

Сирия, 17 мая. Курды продолжают принудительную мобилизацию местного населения Манбиджа, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА, в Джиср аш-Шугуре появился наблюдательный пункт ВС Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под контроль район Хаджар аль-Асвад, при поддержке ВКС РФ атаковали «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: потеряло девять террористов в Ярмуке, призывает ССА сдаться в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ2 в Даръа, присоединилась к САА в Хомсе.

Курды: принудительно мобилизуют жителей Манбиджа, потеряли нескольких бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесли удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов «Исламского государства» район Хаджар аль-Асвад к югу от Дамаска. Об этом в начале дня писал военный Telegram-канал (@NovostiDamask). Под контролем ИГИЛ3 осталось 70% территории лагеря беженцев Ярмук и часть квартала Ат-Тадамун. Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам радикальных исламистов в Ярмуке. В результате боевого вылета сирийским летчикам удалось ликвидировать девять террористов ИГ.

Позже информационное агентство Al-Masdar News сообщило, что ИГИЛовцы ударили по сирийской столице. В результате обстрела исламистов погибло два мирных жителя Дамаска, еще 19 гражданских получили ранения.

В Восточном Каламуне был обнаружен секретный склад оружия антиправительственных формирований. Информагентство SANA писало, что в тайнике найдено тяжелое вооружение и большое количество танков.

Провинция Хомс

К Сирийской арабской армии (САА) присоединилась группировка «Лива аль-Таухид», входящая в Сирийскую свободную армию (ССА). По сведениям информационного агентства Fars News, члены формирования намерены совместно с САА сражаться против радикальных исламистов.

Также сегодня Растанский котел покинули последние автобусы с боевиками и членами их семей, сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@AsemSalehDE). Под контроль правительственных войск перешло 65 населенных пунктов. Общая площадь освобожденных от повстанцев территорий 1200 квадратных километров, писало информагентство Muraselon.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел пунктов дислокации группировок вооруженной оппозиции в районе поселения Лерамун. О перестрелках между правительственными войсками САР и боевиками на севере провинции Алеппо писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Военный Twitter-канал (@SyriaWar2) сообщал, что сирийская армия готовится к масштабному наступлению на позиции радикальных исламистов в этой части региона. Позже Al-Masdar News передавало, что в северные пригороды Алеппо передислоцируются бригады армии САР из Латакии.

В Манбидже обостряется конфликт между Демократическими силами Сирии (SDF) и местным арабским населением. По сведениям информационного агентства Fars News, курды продолжают массово арестовывать мирных жителей региона призывного возраста для их дальнейшей принудительной мобилизации в ряды «демократической армии». Местные источники отмечали, что под арест попадают молодые люди, отказывающиеся добровольно вступать в SDF. При этом задержанный обязан заплатить штраф.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF) были убиты недалеко от деревень Абу аль-Нитель и Аль-Сажар, передавало Almanar News. По данным информационного агентства, неизвестно, кто именно совершил нападение на позиции курдов.

В окрестностях населенного пункта Багуз Фокани продолжались столкновения между «демократической армией» и «Исламским государством». Об этом сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Hammurabi_News).

Twitter-канал (@DeirEzzor24) передавал, что ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в поселениях Шаафа и Хаджин. Данных о потерях в рядах радикальных исламистов не поступало.

Местные источники сообщали, что курды продолжают проводить массовые аресты мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор. Задержанные насильно зачисляются в ряды SDF.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с «Исламским государством» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что в перестрелках в районе бассейна реки Ярмук обе стороны несут значительные потери.

Правозащитная организация также сообщала, что ИГИЛовцы сбросили с беспилотников листовки, в которых террористы призывают членов «свободной армии» сложить оружие и сдаться.

Провинция Идлиб

ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»4 в окрестностях города Джиср аш-Шугур. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). Одновременно с этим в деревне Иштабрак в этой же части региона отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам».

Информационное агентство Anadolu сообщило, что в Джиср аш-Шугуре создан двенадцатые наблюдательный пункт ВС Турции.

Военный источник передавал в Telegram (@emaannewscenter1), что неизвестные боевики в масках открыли огонь по контрольно-пропускному пункту в городе Ариха на юге провинции Идлиб.

В городе Ад-Дана на севере провинции Идлиб было обезврежено взрывное устройство, заложенное неизвестными под гражданским автомобилем. Об этом писал источник в Telegram (@Syrianow10).

Местный источник передавал в Twitter (@AFP), что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что во время атаки боевиков в городе Серакиб в феврале этого года был использован хлор. Отравляющее вещество было распылено из баллонов, которые и были найдены специалистами комиссии ОЗХО. Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в САР передавал слова жителя провинции Идлиб, который говорил о переброске исламистами «Джебхат ан-Нусры» 20 баллонов с хлором в район Серакиба.

Провинция Хама

На севере провинции Хама в течение дня продолжались боевые вылеты ВКС РФ. Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел опорных пунктов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе города Аз-Закият, а также в районе Хасраи.

Кроме того Сирийская арабская армия (САА) атаковала опорные пункты радикальных исламистов в районе деревни Аль-Мансура в долине Аль-Габ. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Солдаты САА обнаружили в городе Харб Нафса на юге провинции Хама тоннель и штаб-квартиру боевиков, спрятанные под железнодорожными путями. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha).

Ирак

В северной части иракской столицы произошел теракт. Смертник совершил самоподрыв, в результате чего погибло и пострадало пять мирных жителей Багдада. О случившемся писало информационное агентство Iraqi News.

В Киркуке неизвестные боевики расстреляли группу гражданских. Под обстрелом погиб ребенок, также пострадал мужчина.

Солдаты иракской армии продолжают проводить рейды против «спящих ячеек» ИГИЛ в провинции Найнава. Iraqi News сообщало, что военнослужащие арестовали двоих террористов ИГ, скрывавшихся в городе Мосул.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)