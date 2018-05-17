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Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА
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    Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

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    Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

    Сирия, 17 мая. Курды продолжают принудительную мобилизацию местного населения Манбиджа, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА, в Джиср аш-Шугуре появился наблюдательный пункт ВС Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под контроль район Хаджар аль-Асвад, при поддержке ВКС РФ атаковали «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: потеряло девять террористов в Ярмуке, призывает ССА сдаться в Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ2 в Даръа, присоединилась к САА в Хомсе.

    Курды: принудительно мобилизуют жителей Манбиджа, потеряли нескольких бойцов в Дейр-эз-Зоре.

    Международная коалиция: нанесли удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

    Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

    Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов «Исламского государства» район Хаджар аль-Асвад к югу от Дамаска. Об этом в начале дня писал военный Telegram-канал (@NovostiDamask). Под контролем ИГИЛ3 осталось 70% территории лагеря беженцев Ярмук и часть квартала Ат-Тадамун. Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам радикальных исламистов в Ярмуке. В результате боевого вылета сирийским летчикам удалось ликвидировать девять террористов ИГ.

    Позже информационное агентство Al-Masdar News сообщило, что ИГИЛовцы ударили по сирийской столице. В результате обстрела исламистов погибло два мирных жителя Дамаска, еще 19 гражданских получили ранения.

    В Восточном Каламуне был обнаружен секретный склад оружия антиправительственных формирований. Информагентство SANA писало, что в тайнике найдено тяжелое вооружение и большое количество танков.

    Провинция Хомс

    Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

    К Сирийской арабской армии (САА) присоединилась группировка «Лива аль-Таухид», входящая в Сирийскую свободную армию (ССА). По сведениям информационного агентства Fars News, члены формирования намерены  совместно с САА сражаться против радикальных исламистов.

    Также сегодня Растанский котел покинули последние автобусы с боевиками и членами их семей, сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@AsemSalehDE). Под контроль правительственных войск перешло 65 населенных пунктов. Общая площадь освобожденных от повстанцев территорий  1200 квадратных километров, писало информагентство Muraselon.

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

    Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел пунктов дислокации группировок вооруженной оппозиции в районе поселения Лерамун. О перестрелках между правительственными войсками САР и боевиками на севере провинции Алеппо писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Военный Twitter-канал (@SyriaWar2) сообщал, что сирийская армия готовится к масштабному наступлению на позиции радикальных исламистов в этой части региона. Позже Al-Masdar News передавало, что в северные пригороды Алеппо передислоцируются бригады армии САР из Латакии.

    В Манбидже обостряется конфликт между Демократическими силами Сирии (SDF) и местным арабским населением. По сведениям информационного агентства Fars News, курды продолжают массово арестовывать мирных жителей региона призывного возраста для их дальнейшей принудительной мобилизации в ряды «демократической армии». Местные источники отмечали, что под арест попадают молодые люди, отказывающиеся добровольно вступать в SDF. При этом задержанный обязан заплатить штраф.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

    Несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF) были убиты недалеко от деревень Абу аль-Нитель и Аль-Сажар, передавало Almanar News. По данным информационного агентства, неизвестно, кто именно совершил нападение на позиции курдов.

    В окрестностях населенного пункта Багуз Фокани продолжались столкновения между «демократической армией» и «Исламским государством». Об этом сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Hammurabi_News).

    Twitter-канал (@DeirEzzor24) передавал, что ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в поселениях Шаафа и Хаджин. Данных о потерях в рядах радикальных исламистов не поступало.

    Местные источники сообщали, что курды продолжают проводить массовые аресты мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор. Задержанные насильно зачисляются в ряды SDF.

    Провинция Даръа

    Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

    На западе провинции Даръа продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с «Исламским государством» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что в перестрелках в районе бассейна реки Ярмук обе стороны несут значительные потери.

    Правозащитная организация также сообщала, что ИГИЛовцы сбросили с беспилотников листовки, в которых террористы призывают членов «свободной армии» сложить оружие и сдаться.

    Провинция Идлиб

    Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

    ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»4 в окрестностях города Джиср аш-Шугур. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). Одновременно с этим в деревне Иштабрак в этой же части региона отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам».

    Информационное агентство Anadolu сообщило, что в Джиср аш-Шугуре создан двенадцатые наблюдательный пункт ВС Турции.  

    Военный источник передавал в Telegram (@emaannewscenter1), что неизвестные боевики в масках открыли огонь по контрольно-пропускному пункту в городе Ариха на юге провинции Идлиб.

    В городе Ад-Дана на севере провинции Идлиб было обезврежено взрывное устройство, заложенное неизвестными под гражданским автомобилем. Об этом писал источник в Telegram (@Syrianow10).

    Местный источник передавал в Twitter (@AFP), что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что во время атаки боевиков в городе Серакиб в феврале этого года был использован хлор. Отравляющее вещество было распылено из баллонов, которые и были найдены специалистами комиссии ОЗХО. Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в САР передавал слова жителя провинции Идлиб, который говорил о переброске исламистами «Джебхат ан-Нусры» 20 баллонов с хлором в район Серакиба.

    Провинция Хама

    Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

    На севере провинции Хама в течение дня продолжались боевые вылеты ВКС РФ. Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины.

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел опорных пунктов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе города Аз-Закият, а также в районе Хасраи.

    Кроме того Сирийская арабская армия (САА) атаковала опорные пункты радикальных исламистов в районе деревни Аль-Мансура в долине Аль-Габ. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

    Солдаты САА обнаружили в городе Харб Нафса на юге провинции Хама тоннель и штаб-квартиру боевиков, спрятанные под железнодорожными путями. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha).

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 17 мая 06.00: курды проводят массовые аресты в Манбидже, 65 поселений Хомса перешли под контроль САА

    В северной части иракской столицы произошел теракт. Смертник совершил самоподрыв, в результате чего погибло и пострадало пять мирных жителей Багдада. О случившемся писало информационное агентство Iraqi News.

    В Киркуке неизвестные боевики расстреляли группу гражданских. Под обстрелом погиб ребенок, также пострадал мужчина.

    Солдаты иракской армии продолжают проводить рейды против «спящих ячеек» ИГИЛ в провинции Найнава. Iraqi News сообщало, что военнослужащие арестовали двоих террористов ИГ, скрывавшихся в городе Мосул.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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