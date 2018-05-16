Симоньян готова биться за задержанного на Украине Вышинского

Москва, 16 мая. Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян готова биться до последнего за главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был задержан в Киеве.

Симоньян подчеркнула, что Вышинский не является сотрудником МИА «Россия сегодня».

«Тем не менее, это наш партнер, и мы будем биться за него до конца, чего бы это нам ни стоило», — заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

По мнению Симоньян, Россия могла пойти на зеркальные меры и задержать «парочку украинских журналистов», однако выбрала путь «гуманизма и демократии», в отличие от Украины, которая выбрала другой путь.

Симоньян подчеркнула, что агентство РИА Новости Украина и с МИА «Россия сегодня» юридически не связаны, но являются партнерами.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели многочасовые обыски в редакции РИА Новости Украина и задержали главу агентства Кирилла Вышинского. В связи с незаконным задержанием и воспрепятствованием деятельности журналиста, который является гражданином РФ, СК РФ возбудил уголовное дело.