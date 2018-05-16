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Симоньян готова биться за задержанного на Украине Вышинского
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    Симоньян готова биться за задержанного на Украине Вышинского

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    Симоньян готова биться за задержанного на Украине Вышинского

    Москва, 16 мая. Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян готова биться до последнего за главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был задержан в Киеве.

    Симоньян подчеркнула, что Вышинский не является сотрудником МИА «Россия сегодня».

    «Тем не менее, это наш партнер, и мы будем биться за него до конца, чего бы это нам ни стоило», — заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

    По мнению Симоньян, Россия могла пойти на зеркальные меры и задержать «парочку украинских журналистов», однако выбрала путь «гуманизма и демократии», в отличие от Украины, которая выбрала другой путь.

    Симоньян подчеркнула, что агентство РИА Новости Украина и с МИА «Россия сегодня» юридически не связаны, но являются партнерами.

    Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели многочасовые обыски в редакции РИА Новости Украина и задержали главу агентства Кирилла Вышинского. В связи с незаконным задержанием и воспрепятствованием деятельности журналиста, который является гражданином РФ, СК РФ возбудил уголовное дело.

    Автор: Катерина Михайлиди
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