Комитет сената США давит на суд, чтобы голословно обвинить русских во вмешательстве



В специальном комитете по разведке сената конгресса США согласились с утверждениями американских спецслужб о том, что Россия якобы пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года и помогла Дональду Трампу занять высокий пост.

Так, в заявлении председателя комитета, представителя Республиканской партии Ричарда Берра говорится, что нет никаких сомнений в том, что «Россия предприняла беспрецедентную попытку вмешаться в выборы в 2016 году». К такому мнению видный республиканец пришел после закрытого слушания, в котором приняли участие высокопоставленные сотрудники разведки.

Стоит отметить, что сенатский спецкомитет по разведке завершил свое расследование еще в марте, но так и не смог предоставить ни одного доказательства якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы; не доказан был и «сговор» Трампа с Россией во время избирательной кампании.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения во «вмешательстве» в американские выборы, отмечая, что РФ в своей политике придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Кроме того, наличие каких-либо связей с Россией во время кампании отрицает и Трамп.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН заметила, что непонятные инсинуации вокруг темы с «российской вмешательством» больше напоминают «охоту на ведьм».

«Никаких доказательств, исключительно голословные обвинения. Американские элиты бросают все силы на то, чтобы муссировать данные обвинения. Хотя подобные действия характерны как раз американцам. Вмешательство в выборы других государств, ставленники на местах, организации, курирующие внутреннюю политику других стран, организации, отрабатывающие антигосударственную повестку — всем этим занимаются исключительно Штаты», — считает эксперт.

Подобные заявления прозвучали от сената неслучайно, уверена политолог: таким образом американские чиновники пытаются надавить на суд, заставить его поверить в голословные обвинения в адрес россиян.

«Последние заявления комитета сената США о согласии с результатами разведки накануне суда выглядят как попытка давления на сам суд. К слову, за все время этого так называемого «расследования» реальных доказательств так и не было представлено», — заключила Наталия Елисеева.

Напомним, специалисты российской компании Concord Management and Consulting продолжают судебную тяжбу, оппонентом в которой выступает специальный прокурор США Роберт Мюллер, который обвинил 13 россиян во «вмешательстве» в американские выборы. Специалисты потребовали в ответ раскрыть всю информацию о вмешательстве США в дела иностранных государств, начиная с 1945 года.