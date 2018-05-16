НАТО проведет в Норвегии крупнейшие в истории военные учения

Брюссель, 16 мая. НАТО планирует провести в Норвегии крупные учения, в которых примут участие более 40 тысяч военнослужащих. Об этом заявил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Дени Мерсье по итогам заседания военного комитета альянса на уроне начальников генштабов.

По его словам, в ноябре 2018 года на территории Норвегии состоятся крупнейшие за последние 30 лет учения НАТО, в которых примут участие более 40 тысяч военных из 30 стран. В свою очередь, главком Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что эти учения «продемонстрируют России возможности сдерживания, которыми обладает альянс».

«Эти учения будут состоять из воздушной, морской и наземной части. В Норвегии есть все необходимые условия для учений такого масштаба. Холодная и сырая погода станет еще одним вызовом, с которым предстоит справиться НАТО», — сказал Скапаротти.

Он также добавил, что НАТО полностью соблюдает международные обязательства по проведению военных маневров, поэтому на учения будут приглашены международные наблюдатели.