Меню
Политика
НАТО проведет в Норвегии крупнейшие в истории военные учения
Россия
Совет Федерации предложил ввести обязательное противопожарное страхование
Следующая новость
Загрузка...

    НАТО проведет в Норвегии крупнейшие в истории военные учения

    287

    НАТО проведет в Норвегии крупнейшие в истории военные учения

    Брюссель, 16 мая. НАТО планирует провести в Норвегии крупные учения, в которых примут участие более 40 тысяч военнослужащих. Об этом заявил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Дени Мерсье по итогам заседания военного комитета альянса на уроне начальников генштабов.

    По его словам, в ноябре 2018 года на территории Норвегии состоятся крупнейшие за последние 30 лет учения НАТО, в которых примут участие более 40 тысяч военных из 30 стран. В свою очередь, главком Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что эти учения «продемонстрируют России возможности сдерживания, которыми обладает альянс».

    «Эти учения будут состоять из воздушной, морской и наземной части. В Норвегии есть все необходимые условия для учений такого масштаба. Холодная и сырая погода станет еще одним вызовом, с которым предстоит справиться НАТО», — сказал Скапаротти.

    Он также добавил, что НАТО полностью соблюдает международные обязательства по проведению военных маневров, поэтому на учения будут приглашены международные наблюдатели.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.