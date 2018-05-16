Сирия новости 16 мая 22.30: последние автобусы с боевиками выехали из Хомса, в Алеппо переброшено подкрепление САА

Сирия, 16 мая. Последние автобусы с боевиками покинули северный Хомс, в Алеппо переброшено подкрепление САА, неизвестные обстреляли КПП в Арихе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление в Алеппо, ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): присоединилась к САА в Хомсе.

Провинция Хомс

Северную часть провинции Хомс покинули последние автобусы с боевиками, принявшими условия сирийского правительства и сдавшими позиции и оружие Сирийской арабской армии (САА). Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@AsemSalehDE).

Ранее сообщалось, что под контроль САА перешло 65 населенных пунктов, от повстанцев освобождена территория общей площадью 1200 квадратных километров. Кроме того к правительственным войскам САР присоединилось формирование «Лива аль-Таухид». Боевики намерены сражаться против радикальных исламистов на стороне САА.

Провинция Алеппо

В пригороды Алеппо движется подкрепление Сирийской арабской армии (САА). Информационное агентство Al-Masdar News передает, что бригады армии САР, базировавшиеся в провинции Латакия, передислоцируются в северную часть провинции для дальнейшего наступления на позиции «Тахрир аш-Шам». Сейчас в этом районе идет подготовка к предстоящим атакам.

Ранее сообщалось о перестрелках между радикальными исламистами и правительственными войсками САР недалеко от поселения Лерамун.

Провинция Идлиб

Военный источник передает в Telegram (@emaannewscenter1), что неизвестные боевики в масках открыли огонь по контрольно-пропускному пункту в городе Ариха на юге провинции Идлиб.

В Джиср аш-Шугуре создан двенадцатый наблюдательный пункт ВС Турции, передает информационное агентство Anadolu.

Одновременно с этим в деревне Иштабрак в этой же части региона отмечаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры»1.

Провинция Хама

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в городе Харб Нафса на юге провинции Хама тоннель и штаб-квартиру боевиков, спрятанные под железнодорожными путями. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@ sayed_ridha).

В северной части региона продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация наносит удары по позициям радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины. Правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе Аз-Закията.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)